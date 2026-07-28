У США біженцям з України загрожує дострокова втрата права на роботу: що їм треба знати

Українські біженці / © ТСН

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Законодавчі ініціативи Дональда Трампа поставили під удар працевлаштування українців у США. Унаслідок нових правил громадяни України з діючим статусом TPS від 22 липня 2026 року можуть утратити офіційне право працювати в країні.

Про це повідомив експосол України в США Валерій Чалого, пише «Інтерфакс-Україна».

Чалий наголосив, що Федеральний окружний суд штату Массачусетс видав екстрену судову заборону, тимчасово призупинивши це рішення — остаточний вердикт очікується не пізніше 5 серпня.

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«22-го липня сотні тисяч українців, які мали статус TPS, мали втратити роботу в Америці. Бо регуляція була одна, а потім вийшов „великий bill“ президента (One Big Beautiful Bill Act — ред.), і він зменшив термін роботи, так званий EAD, до 22-го числа», — заявив він.

Дипломат констатував, що українські біженці в США не змогли достатньо консолідуватися, щоб захистити себе. Крім того, без підтримки залишили їх і правозахисні організації, які працюють щодо американської політичної та військової підтримки.

«Зараз в Америці створюються дуже складні умови для цих українців. Але наш уряд не займається цим — від слова зовсім не займається», — зазначив Чалий.

Водночас дипломат впевнений, що левова частка українців все одно не повернеться зі США до України.

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Коли буде вирішено долю біженців

Поточний термін дії програми TPS, що дає понад 100 тисяч українців легальні підстави для перебування в США, спливає 19 жовтня. За законодавством, рішення про продовження статусу має буде ухвалено не пізніше, аніж за 60 днів до його завершення, тобто до середини серпня.

Якщо Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) цього не зробить до 20 серпня, дію статусу буде автоматично продовжено ще на 6 місяців. Натомість у разі позитивного рішення DHS може продовжити TPS на 12 або 18 місяців.

Слід зазначити, що оформлення статусу в США не є безоплатною послугою. Оформлення документів коштує:

первинна заява на статус TPS — $510;

дозвіл на працевлаштування (EAD) на основі TPS — $1030 (за певних умов діє пільгова ставка — $560).

До слова, у штаті Аляска у терміновому порядку відновили гуманітарний статус для деяких українців, які мали покинути штат через рішення президента США Дональда Трампа. Причиною стало звернення губернатора Аляски Майка Данліві — він просив главу Білого дому дозволити біженцям з України залишитися через небувалий дефіцит працівників у штаті.

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