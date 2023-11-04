У США біженка з України жорстоко побила 3-річного сина: що їй загрожує (відео)

У США 29-річна біженка з України Юлія Сторожук побила ногами свого 3-річного сина. Момент нападу на дитину зафіксували камери відеоспостереження сусідів.

Про це повідомило видання CBS News. Інцидент трапився 1 листопада. Біженку вже заарештували американські правоохоронці.

На кадрах видно, як жінка спершу била ногами свого 3-річного сина, а тоді підняла його і кинула на землю. Українка пояснила свої дії тим, що хлопчик її "не слухав" і хотів піти на дитячий майданчик, але вона не дозволяла.

Після побиття у 3-річного хлопчика залишився синець на щоці та лобі, а також синці на руці та коліні. Наразі Юлії Сторожук заборонили спілкуватися з сином.

Як пише CBS News, жінка з дитиною приїхала до США рік тому, втікаючи від війни.

Журналістам жінка заявила, що хоче повернути сина, бо дуже його любить.

Вона запевнила, що це був "єдиний випадок", коли вона дозволила своєму гніву "взяти верх над собою".

Ввечері 2 листопада жінку випустили з СІЗО під заставу у $5 тисяч. Сторожук зазначила, що ніколи раніше не ображала свою дитину. Їй "світить" 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Польщі затримали українців, які сховали тіло немовляти на балконі (подробиці).

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