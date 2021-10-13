У США будинок жінки окупувала майже сотня смертоносних змій

Цей вид змій вважаються одними з найбільш смертоносних у Північній Каліфорнії.

У США в штаті Каліфорнія мешканка Санта-Роси знайшла у своєму будинку майже сотню смертосних змій.

Про це повідомляє KRON4.

Жінка подзвонила до служби порятунку, щоб вони забрали понад 90 змій, знайдених у її будинку. Директор відділу порятунку рептилій округу Сонома Аль Вольф пішов під будинок, де знайшов першу змію, потім другу змію та третю. Пізніше він зіткнувся з немовлятами.

Встановили, цей вид змій вважаються одними з найбільш смертоносних у Північній Каліфорнії.

За словами Вольфа, під будинком жінки було активне лігво. Змії були там досить давно. Майже чотири години знадобилися, аби їх забрати з будинку. Загалом знайшли 59 немовлят та 22 дорослих змій. Згодом голова служби двічі повертався оглядати будинок і знайшов ще 11 змій.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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