У США через війну РФ проти України почали трощити російські заклади: ресторани міняють вивіски

У США через війну РФ проти України почали трощити російські заклади: ресторани міняють вивіски

Російські ресторани у США бідкаються на тиск через війну РФ проти України.

У США почали трощити російські магазини та ресторани через війну Росії проти України.

Як повідомляє WUSA9 , у ресторані Russia House у Вашингтоні минулими вихідними розбили вікна та двері. Власники ресторану нарікають, що це сталось через початок війни РФ проти України.

Російський ресторан Pushkin в центрі Сан-Дієго також отримує погрози, люди залишають 1-зіркові відгуки в Інтернеті про те, що ресторан підтримує вторгнення, сказав власник Айк Газарян, повідомляє ABC 7 .

"Погрози посилюються, оскільки вторгнення триває, деякі американці погрожували підірвати ресторан", - сказав Газарян.

Як повідомляє Insider , у Нью-Йорку власники ресторану "Света" також бідкаються, що отримують гнівні погрози. Так, власник ресторану в перший день війни отримав листа на електронну пошту листа із назвою: "Ненавиджу росіян".

Ресторан Austin’s Russian House прибрав із своєї назви слово "російський" через війну РФ проти України, пише KXAN.