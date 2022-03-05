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У США через війну РФ проти України почали трощити російські заклади: ресторани міняють вивіски

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У США через війну РФ проти України почали трощити російські заклади: ресторани міняють вивіски

pixabay.com

Російські ресторани у США бідкаються на тиск через війну РФ проти України.

У США почали трощити російські магазини та ресторани через війну Росії проти України. 

Як повідомляє WUSA9, у ресторані Russia House у Вашингтоні минулими вихідними розбили вікна та двері. Власники ресторану нарікають, що це сталось через початок війни РФ проти України. 

Російський ресторан Pushkin в центрі Сан-Дієго також отримує погрози, люди залишають 1-зіркові відгуки в Інтернеті про те, що ресторан підтримує вторгнення, сказав власник Айк Газарян, повідомляє ABC 7 .

"Погрози посилюються, оскільки вторгнення триває, деякі американці погрожували підірвати ресторан", - сказав Газарян.

Як повідомляє Insider, у Нью-Йорку власники ресторану "Света" також бідкаються, що отримують гнівні погрози. Так, власник ресторану в перший день війни отримав листа на електронну пошту листа із назвою: "Ненавиджу росіян". 

Ресторан Austin’s Russian House прибрав із своєї назви слово "російський" через війну РФ проти України, пише KXAN.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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