У США чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав усі виграшні номери 

У штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них.

Про це пише BBC.

Чоловік використав у кожному лотерейному квитку одні й ті самі числа. Виграшні номери були ретельно продуманою комбінацією дат народження та ювілеїв. Чоловік використовував їх для інших лотерейних квитків в інші дні, але нічого не виграв.

Цього разу він заробив одночасно майже $2 мільйони плюс 20 щорічних платежів по $25 тисяч.

Нагадаємо, у США мешканець штату Каліфорнія виграв рекордний джекпот у лотереї Powerball — $2,04 мільярда. Це найбільший в історії країни лотерейний приз.

А у Китаї чоловік виграв у лотерею 30 мільйонів доларів і не розповідав про це своїй родині. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть ледачими.

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