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У США чоловік на авто протаранив загородження біля Капітолію та застрелився

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У США чоловік на авто протаранив загородження біля Капітолію та застрелився

Фото: Associated Press

У США чоловік на автомобілі протаранив загородження біля Капітолію.

Коли на зустріч вибігла поліція, чоловік спочатку вистрелив у повітря, а потім - застрелився. 

Про це пише Associated Press

Інцидент стався у неділю, 14 серпня. Поліція повідомила, що 29-річний Річард А. Йорк III із Делаверу, врізався в барикаду біля Капітолію. Після цього його автомобіль охопив полум’я. Потім чоловік почав стріляти у повітря, коли наблизилася поліція - застрелився. 

Начальник поліції Капітолію Том Менгер повідомив, що загиблий мав раніше проблеми зі законом. Правоохоронці відкидають ймовірність того, що чоловік хотів напасти на Капітолій. Американська поліція не стріляла у порушника. 

У США встановлюють мотиви нападу. Ймовірно це може бути пов'язаним із обшуками у експрезидента Трампа. 

Нагадаємо, у резиденції колишнього президента США у Флориді ФБР цього тижня провело обшуки та виявило аж 11 пакетів секретних документів. Відомоство розслідує, чи законно політик виніс їх із Білого дому після закінчення каденції.

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