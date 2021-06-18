У США чоловік на авто за півтори години влаштував вісім стрілянин: 1 загиблий і 12 поранених

Підозрюваного затримали, в його машині виявили зброю.
В американському штаті Арізона у четвер, 17 червня, чоловік влаштував стрілянину з вікна свого автомобіля. За 90 хвилин він встиг поранити 13 людей у трьох містах на захід від Фенікса.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що зловмисник вбив щонайменше одну людину і поранив ще 12. Загиблого знайшли в автомобілі на автостраді Пеорії.
Ще четверо людей звернулися до лікарні з вогнепальними пораненнями, тоді як інші мали травми, пов'язані з ДТП, зокрема від розбитого скла.
Правоохоронці заявили, що затримали підозрюваного, а в його машині виявили зброю.
Наразі відомо про вісім стрілянин у Пеорії, Серпрайзі та Глендейлі. Водночас поки невідомо, чи несе затриманий відповідальність за всі інциденти. Мотиви також залишаються невідомими.
Як пише CNN, очевидці розповіли поліціянтам, що нападник їхав на білому позашляховику. Чоловіка вдалося затримати в Серпрайзі завдяки пожежнику, який помітив машину. Підозрюваний під час арешту не пручався.
Копи вважають, що стрілець був один. "Наразі у людей немає причин почуватися у небезпеці", - заявили правоохоронці.
Раніше в американському штаті Меріленд невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро нині перебувають в лікарні у критичному стані.
Зауважимо, що від початку року в США в масових стрілянинах загинуло понад вісім тисяч людей.