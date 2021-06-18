У США чоловік на авто за півтори години влаштував вісім стрілянин: 1 загиблий і 12 поранених

Підозрюваного затримали, в його машині виявили зброю.

В американському штаті Арізона у четвер, 17 червня, чоловік влаштував стрілянину з вікна свого автомобіля. За 90 хвилин він встиг поранити 13 людей у трьох містах на захід від Фенікса.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що зловмисник вбив щонайменше одну людину і поранив ще 12. Загиблого знайшли в автомобілі на автостраді Пеорії.

Також читайте У Німеччині невідомий відкрив стрілянину і втік, є жертви

Ще четверо людей звернулися до лікарні з вогнепальними пораненнями, тоді як інші мали травми, пов'язані з ДТП, зокрема від розбитого скла.

Правоохоронці заявили, що затримали підозрюваного, а в його машині виявили зброю.

Наразі відомо про вісім стрілянин у Пеорії, Серпрайзі та Глендейлі. Водночас поки невідомо, чи несе затриманий відповідальність за всі інциденти. Мотиви також залишаються невідомими.

Також читайте У США невідомі серед білого дня влаштували смертельну стрілянину по перехожих

Як пише CNN, очевидці розповіли поліціянтам, що нападник їхав на білому позашляховику. Чоловіка вдалося затримати в Серпрайзі завдяки пожежнику, який помітив машину. Підозрюваний під час арешту не пручався.

Копи вважають, що стрілець був один. "Наразі у людей немає причин почуватися у небезпеці", - заявили правоохоронці.

Раніше в американському штаті Меріленд невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро нині перебувають в лікарні у критичному стані.

Зауважимо, що від початку року в США в масових стрілянинах загинуло понад вісім тисяч людей.

Новини світу: поліція Чикаго шукає чоловіка, який розстріляв гостей домашньої вечірки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання