У США чоловік помилково відсидів за гучне вбивство 37 років, тепер він подає до суду

У США чоловік помилково відсидів за гучне вбивство 37 років, тепер він подає до суду

Американець сів до в'язниці за хибним звинуваченням у зґвалтуванні і вбивстві у 1983-му. Йому було 18 років.

Житель американського штату Флорида, виправданий у справі про зґвалтування і вбивство 1983 року, після відбуття 37 років тюремного терміну подає до суду на всіх причетних до свого засудження.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 56-річного Роберта Дюбуаза звільнили з в'язниці в серпні 2020 року після того, як слідчі за допомогою неперевірених раніше зразків ДНК довели, що чоловік не винен у вбивстві 19-річної Барбари Гремс в місті Тампа.

Гремс зґвалтували і побили до смерті 19 серпня 1983 року, коли дівчина поверталася додому з роботи в ресторані. У справі про її вбивство заарештували лише одну людину - Дюбуаза.

Звинувачення ґрунтувалося на основі зліпка його зубів, які нібито збіглися зі слідом укусу на щоці Гремс.

"Єдиним речовим доказом причетності Дюбуаза був сфабрикований доказ "укусу", який нібито збігся з травмою на тілі жертви", - йдеться у федеральному позові, відповідачами якого є місто Тампа, четверо слідчих, а також судовий дантист Річард Сувірон.

Сувірон здобув популярність як експерт після того, як на суді у справі серійного вбивці Теда Банді засвідчив, що слід на тілі однієї з жертв у Флориді збігається з зубами підсудного.

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У своєму позові Дюбуаз вказує на те, що зліпок був зроблений з бджолиного воску, який не використовували для визначення слідів зубів у справах про вбивства і застосували "лише тому, що інший офіцер з поліцейського управління Тампи на стороні займався медовим бізнесом".

Сторона обвинувачення також стверджує, що слідчі вступили в змову з інформаторами в'язниці, щоб помилково звинуватити Дюбуаза у вбивстві Гремс, і були винні в неправомірній поведінці під час ведення його справи. За словами адвокатів, Дюбуаз ніколи ні перед ким не зізнавався і наполягав на своїй невинуватості.

У судовому позові обвинувачення вимагає відшкодування шкоди в неуточненому розмірі, тоді як прихильники Дюбуаза запросили 1,85 мільйона доларів компенсації.

Дюбуаза заарештували за вбивство Гремс у 18 років. Його запідозрили після того, як один зі співробітників заправки, розташованої через дорогу від місця злочину, повідомив поліції, що троє "хлопчиків" на ім'я Роберт, Бо і Рей "створювали проблеми" в цьому районі. Тим не менш, це було за шість місяців до вбивства.

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Американця визнали винним і засудили до смертної кари, однак у 1988 році змінили покарання на довічне ув'язнення. Його невинуватість довели після розгляду справи прокуратурою округу Гіллсборо і організацією "Проєкт невинуватості", що працює по всій країні з метою звільнення ув'язнених, які були помилково засуджені.

"Дюбуаз став вільною людиною вперше з тих пір, як він був підлітком, і тепер він повинен відновити своє життя після майже 40 років тюремного ув'язнення, - йдеться в позові. - Дюбуаз був позбавлений всіх основних задоволень людського досвіду, якими всі вільні люди користуються по праву".

Раніше у США, попри протести, стратили виконавця гучного вбивства 27-річної давнини.

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