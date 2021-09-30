У США чоловік прокинувся з кажаном на шиї, а через місяць помер

У США чоловік прокинувся з кажаном на шиї, а через місяць помер

Американець помер від сказу.

В американському штаті Іллінойс 80-річний чоловік помер від сказу і став першою жертвою цієї хвороби в штаті за останні 67 років.

Про це пише Daily Mail.

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У середу, 29 вересня, на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров'я Іллінойсу з'явилося повідомлення про те, що Центр з контролю і профілактики захворювань підтвердив смерть чоловіка від укусу кажана, який заразив його сказом.

До смертельного інциденту чоловік розповідав, що одного разу вночі прокинувся і виявив, що кажан кусає його за шию. Після цього він почав відчувати головний біль, йому було важко контролювати рухи рук і ніг.

Через місяць після нападу кажана чоловік помер. Медики взяли його кров на аналіз і з'ясували, що причиною смерті став сказ.

Сказ має один з найвищих показників смертності серед усіх захворювань, так як практично 100% пацієнтів, у яких проявляються симптоми, вмирають протягом кількох тижнів.

Вакцина від сказу здатна захистити людину, але за умови, що її введуть одразу після укусу. Як тільки у жертви з'являються симптоми сказу, рятувати її, як правило, вже пізно.

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