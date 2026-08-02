Смертельна стрілянина у США / © Associated Press

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У торговому районі міста Твін-Фоллз, штат Айдахо, озброєний чоловік відкрив стрілянину біля ресторану швидкого приготування In-N-Out Burger. Є загиблі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві правоохоронні органи.

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За словами начальника поліції, стрільця нейтралізували. Загроза для громади минула.

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Координатор з питань інформування міста додав, що повідомлення про стрільбу біля фаст-фуду надійшло близько 14:30 за місцевим часом. За його словами, смертельна стрілянина сталася у районі з високим рівнем відвідуваності.

За його інформацією, через стрілянину загинуло троє людей та щонайменше двоє отримали поранення.

За повідомленням поліції, серед загиблих — стрілець.

Правоохоронці працюють над встановленням особи стрільця та мотивів стрілянини.

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Через повідомлення про стрілянину дороги в цьому районі були перекриті через небезпеку.

Вибух у ресторані у Москві — що відомо

Нагадаємо, 1 серпня у центрі Москви в ресторані Balzi Rossi стався вибух. За непідтвердженими повідомленнями, там міг проходити закритий захід за участю високопоставлених російських посадовців.

За інформацією журналіста Олега Кашина, у ресторані нібито святкували день народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка. Деякі російські тг-канали запевняють, що він живий. Однак офіційної інформації про те, хто там був і в якому вони стані, — немає.

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