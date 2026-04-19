У США чоловік розстріляв вісьмох дітей — наймолодшій жертві був усього рік
У місті Шрівпорт чоловік відкрив вогонь по дітях, убивши вісьмох неповнолітніх та поранивши ще 10 людей.
В американському місті Шрівпорт, штат Луїзіана, чоловік відкрив вогонь по дітях. Жертвами нападу стали вісім неповнолітніх віком від 1 до 14 років.
Про це повідомляє Associated Press.
За попередніми даними, серед загиблих були й родичі самого стрільця. Окрім вбитих, ще щонайменше 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Після масового вбивства чоловік викрав автомобіль і намагався втекти від правоохоронців. Під час погоні поліцейські відкрили вогонь на ураження та ліквідували підозрюваного.
Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці.
Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.
Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.