У США чоловік штрикнув у сідницю клієнтки супермаркету шприц, наповнений його спермою

Нападника засудили до 10 років тюремного ув'язнення.

В американському штаті Меріленд зловмисник у супермаркеті вдарив жінку шприцом, наповненим його спермою. Його засудили до 10 років тюремного ув'язнення за злочин.

Про це пишуть Metro та The Sun.

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Напад стався у продуктовому магазині округу Енн Арундел в Черчтоне, штат Меріленд. 51-річний Томас Брайон Стімен сказав потерпілій: "Я знаю, це відчуття, як укус бджоли, чи не так?" і загнав шприц зі спермою в її сідниці.

Потерпіла сказала, що відчула, як голка врізалася в неї, а потім відчула щось, схоже на опік сигарети. Вона не усвідомлювала, що сталося в той час, поки не знайшла на собі колоту рану, коли повернулася додому.

"Я поїхала додому, і мені стало дуже погано. Я зателефонував своєму синові і сказала: "Щось не так, сподіваюся, нічого не відбудеться. Сподіваюся, я повернуся додому, я люблю тебе", - сказала жінка.

На відео з камер відеоспостереження видно момент, коли жінку вдарили шприцом. Сержант поліції округу Анн-Арунделя. Джеклін Девіс коментуючи його, припустив, що зловмисник робить це не вперше. Саме відео він назвав "дуже агресивним".

Поліція перевірила його авто і виявила кілька шприців, в яких також була його власна сперма. Зловмиснику було пред'явлено звинувачення в нападі, і наразі він у в'язниці.

Згідно з протоколами онлайн-суду Меріленда, чоловік в 1999 році отримав ордер за переховування від правосуддя. Записи також свідчать, що в 2013 році він звертався до суду з цивільним позовом про домашнє насильство.

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