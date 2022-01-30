У США чоловік відсидів 20 років за злочин, якого не вчиняв: хто підставив американця

У США чоловік відсидів 20 років за злочин, якого не вчиняв: хто підставив американця

У злочині зізнався його брат-близнюк Карл Сміт.

У США Кевіна Дугара, який відсидів у в'язниці за вбивство майже 20 років, відпустили на волю після того, як у злочині зізнався його брат-близнюк.

Про це повідомляє NBC News.

Чоловіка засудили за вбивство людини в 2003 році під час перестрілки. Як зазначається, Дугар від самого початку підозрював, що за вбивством міг стояти його рідний брат, але той усе заперечував.

Однак у 2013 році брат-близнюк Кевіна Дугара, Карл Сміт, зізнався йому в листі, що саме він скоїв вбивство. Сам Сміт також перебував у в'язниці: відбував 99-річний термін за вторгнення до будинку, внаслідок якого було тяжко поранено дитину.

Спочатку зізнання брата мало вплинуло на справу Дугара: у 2018 році суддя ухвалив, що слова Сміта не заслуговують на довіру, і відмовився призначити новий розгляд.

Правозахисники змогли повернути справу Дугара до суду. І тепер, після звільнення під заставу, він матиме другий шанс довести свою непричетність.

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Нагадаємо, у США виправдали 74-річну жінку, яку засудили через вбивство та зґвалтування її 4-річної племінниці. У в'язниці жінка провела 27 років, її коханий, якого теж засудили, не дожив до виправдувального вироку та помер у 2015 році.

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