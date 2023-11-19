У США чоловік влаштував хаотичну стрілянину: четверо загиблих

В американському штаті Теннессі чоловік влаштував стрілянину - четверо людей загинули і одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Стрілець відкрив вогонь у різних місцях міста Мемфіс. На вулиці Філдларк Драйв він застрелив жінку та 13-річну дівчинку, 15-річна дівчинка отримала поранення. А приблизно за 20 кілометрів, на Воррінгтон-роуд убив ще одну жінку.

Поліція вже дентифікувала підозрюваного. Це 52-річний Мейвіс Крістіан-молодший, він "озброєний і надзвичайно небезпечний". Правоохоронці продовжують розшукувати його.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

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