У США чоловік врятувався від ведмедя, який напав на нього у власному будинку

Важко пораненого клишоногого знайшли наступного дня і приспали.
В американському штаті Каліфорнія житель міста Меєрс вистрілив у ведмедя після того, як клишоногий увірвався до його будинку.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що інцидент стався 24 червня близько 22:39 за місцевим часом. Коли тварина напала на американця, той дістав зброю і відкрив вогонь. Він розповів правоохоронцям, що зробив це з міркувань самооборони.
Поранений ведмідь втік до лісу. Попри те, що клишоногий стікав кров'ю, його вдалося знайти лише вранці наступного дня.
"25 червня 2021 року в ранкові години Каліфорнійський департамент риби та дикої природи виявив важко пораненого ведмедя і приспав його", - йдеться в заяві шерифа округу Ель Дорадо.
Місцеві жителі розповіли, що в цьому районі досить часто зустрічаються ведмеді.
За їхніми словами, у цьому винні люди, які, приїжджаючи з інших міст, приваблюють ведмедів сміттям, забуваючи про необхідність використання спеціальних сміттєвих баків.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нападу і встановили, що домовласник діяв законно, коли вистрілив у ведмедя.
Як повідомлялося, у Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмувалася.