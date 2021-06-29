У США чоловік врятувався від ведмедя, який напав на нього у власному будинку

У США чоловік врятувався від ведмедя, який напав на нього у власному будинку

Важко пораненого клишоногого знайшли наступного дня і приспали.

В американському штаті Каліфорнія житель міста Меєрс вистрілив у ведмедя після того, як клишоногий увірвався до його будинку.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався 24 червня близько 22:39 за місцевим часом. Коли тварина напала на американця, той дістав зброю і відкрив вогонь. Він розповів правоохоронцям, що зробив це з міркувань самооборони.

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Поранений ведмідь втік до лісу. Попри те, що клишоногий стікав кров'ю, його вдалося знайти лише вранці наступного дня.

"25 червня 2021 року в ранкові години Каліфорнійський департамент риби та дикої природи виявив важко пораненого ведмедя і приспав його", - йдеться в заяві шерифа округу Ель Дорадо.

Місцеві жителі розповіли, що в цьому районі досить часто зустрічаються ведмеді.

За їхніми словами, у цьому винні люди, які, приїжджаючи з інших міст, приваблюють ведмедів сміттям, забуваючи про необхідність використання спеціальних сміттєвих баків.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом нападу і встановили, що домовласник діяв законно, коли вистрілив у ведмедя.

Як повідомлялося, у Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмувалася.

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