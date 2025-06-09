У США чоловік виколов собі очі після вживання галюциногенних грибів

Галюциногенні гриби. / © Pexels

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Американські лікарі повідомили про нещасний випадок, що стався з 21-річним чоловіком у Техасі після вживання псилоцибіну — психоактивної речовини, яка міститься у так званих “чарівних грибах”. Пацієнт завдав собі важких травм, уколовши обидва ока дерев’яним олівцем, і невдовзі помер у лікарні.

Випадок описано в American Journal of Ophthalmology Case Reports як приклад небезпек вживання психоделіків поза медичним контролем.

За даними лікарів, чоловіка доставили до медичного центру з глибокими травмами очей і черепа. Олівець пройшов через очну ямку та пошкодив критичні ділянки мозку, зокрема міст — структуру, відповідальну за дихання й координацію. Попри проведену операцію та кілька днів інтенсивної терапії, пацієнт помер від ускладнень, включно з набряком мозку та внутрішньочерепною кровотечею.

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За словами рідних, хлопець не мав діагнозів тяжких психічних розладів, хоча страждав на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) та артеріальну гіпертензію. Також стало відомо, що його біологічний батько скоїв самогубство десять років тому — цей факт може свідчити про генетичну вразливість до психічних захворювань.

Медики наголосили, що псилоцибін та інші психоделіки можуть становити серйозну небезпеку для людей з особистою або сімейною історією психічних порушень. Вони також застерегли від вживання таких речовин у немедичних умовах.

Наразі псилоцибін заборонений у багатьох країнах, включно з Україною. Водночас у ряді дослідницьких центрів світу тривають контрольовані клінічні дослідження з використанням цієї речовини для лікування депресії, посттравматичних розладів і залежностей. Лікарі підкреслюють: такі експерименти проводяться виключно під медичним наглядом і не можуть бути підставою для самостійного застосування психоделіків.

Нагадаємо, що у популярних мармеладових цукерках-ведмедиках Haribo у Нідерландах виявили сліди канабісу. Декілька людей повідомили про “запаморочення” після вживання солодощів.

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