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У США чоловік загинув, рятуючи 10 собак з пожежі

У США чоловік загинув, рятуючи 10 собак з пожежі

Фото: pixabay.com

Коли загорівся будинок - тварини перебували у приміщенні.

У США 56-річний Кхань Ван Дуонг загинув, коля намагався витягнути своїх собак із будинку, який палав.

Про це повідомляє WDAM.

Чоловік помітив пожежу та одразу повідомив про це дружину та доньку. Він попросив сім'ю дістатися до безпечного місця, а сам спробував врятувати 10 собак, які перебували у будинку на момент пожежі.

Однак вибратися йому не вдалося — вогонь швидко охопив усю будівлю. Чоловік знепритомнів за метр від вхідних дверей.

Співробітники пожежної служби, які прибули на місце події, спробували загасити вогонь, але сильний дим і полум'я змусили їх відступити. Один із пожежників отримав незначні травми. Внаслідок займання будинок був повністю зруйнований.

Нагадаємо, в селі Білине Одеської області у пожежі в приватному житловому будинку загинула 31-річна жінка і троє маленьких дітей. В оселі також перебувало ще дві дівчинки, які змогли самостійно врятуватися.

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

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