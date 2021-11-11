У США засудили чоловіка, який залишив 19-місячну доньку помирати в охопленому полум'ям авто

У США засудили чоловіка, який залишив 19-місячну доньку помирати в охопленому полум'ям авто

Дівчинка померла від опіків та гострого отруєння чадним газом.

В американському штаті Південна Кароліна до 28 років ув'язнення засудили чоловіка, який під час поліцейської гонитви залишив власну 19-місячну доньку помирати в охопленому полум'ям автомобілі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідний вирок Імхотепу О. Норману зі Спартанбурга озвучили у вівторок, 9 листопада, після визнання підсудним своєї провини.

Інцидент стався у квітні 2019 року, коли правоохоронці намагалися зупинити чоловіка за перевищення швидкості. Під час гонитви з автомобіля американця повалив дим, а коли салон почало охоплювати вогнем - вистрибнув з машини і втік.

Під час втечі він викинув рюкзак, у якому зберігалися заборонені наркотики. Під час гасіння пожежі в автомобілі рятувальники виявили в салоні тіло доньки підсудного. Встановлено, що маленька Зена Норман померла від опіків та гострого отруєння чадним газом.

Батька дівчинки заарештували через кілька годин після втечі до лісу. За словами слідчих, він думав, що поліціянти врятують його дитину.

28-річний Норман визнав себе винним у вбивстві шляхом жорстокого поводження з дітьми, відмові зупинитися на вимогу поліціянтів із увімкненими синіми проблисковими маячками та сиреною, а також у декількох звинуваченнях щодо наркотиків.

Вказується, що чоловіку доведеться відбути 85% від терміну покарання, перш ніж він отримає право на звільнення.

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