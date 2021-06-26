У США чоловік заразився рідкісною інфекційною хворобою після укусу комара: які симптоми і чи одужав він

У США чоловік заразився рідкісною інфекційною хворобою після укусу комара: які симптоми і чи одужав він

У чоловіка раптово почалася лихоманка, а також з'явилися неврологічні порушення.

В США у штаті Нью-Джерсі після укусу комара 60-річний чоловік заразився рідкісною хворобою, яка вражає центральну нервову систему, а інколи навіть може призводити до смерті.

Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, потерпілий - 60-річний уродженець графства Сассекс. Ім'я його не уточнюється. Відомо, що у потерпілого в травні почалася лихоманка і з'явилися неврологічні порушення, після чого його госпіталізували.

Медики встановили, що у чоловіка вірус Джеймстаун-Каньйон - рідкісне інфекційне захворювання, яке переважно поширюють комарі в США і Канаді. Інфекцію комарі отримують від оленів або інших диких тварин.

Телеканал уточнює, що пацієнта виписали з лікарні в центр довгострокової реабілітації минулого тижня.

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За інформацією Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC), початковими симптомами зараження вірусом Джеймстаун-Каньйон є жар, головний біль, втома, а також кашель, біль у горлі або нежить. Вакцини або ліків для лікування цього вірусу не існує.

Органи охорони здоров'я Нью-Джерсі кажуть, що здебільшого хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі, але трапляється, коли вірус може зачепити центральну нервову систему людини. Якщо хвороба протікає важко, може знадобитися госпіталізація, деякі випадки зараження закінчуються смертю.

Нагадаємо, раніше у Львові в чоловіка, який нещодавно повернувся з однієї з африканських країн – Уганди, діагностували тропічну малярію.

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