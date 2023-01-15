У США чоловік зірвав рекордний джекпот у п’ятницю 13-го

Житель американського штату Мен зірвав джекпот лотереї Mega Millions у розмірі 1,35 мільярда доларів, що став другим за сумою за всю історію розіграшу та четвертим за величиною в історії США.

Про це повідомляється на сайті лотереї.

У п'ятницю, 13 січня, гравець вгадав усі шість номерів: 30, 43, 45, 46, 61 та золотий Mega Ball 14. Шанси на виграш букмекери оцінювали 1 до 302,6 мільйона.

Тепер він має вибір — отримувати гроші рівними сумами щорічно протягом 29 років, а це 45 мільйонів доларів, або ж забрати всю суму відразу. З урахуванням вирахування податків "чистими" на руки він отримає 708 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у штаті Массачусетс чоловік купив шість лотерейних квитків і вгадав виграшні номери на кожному з них.

А у Китаї чоловік виграв у лотерею 30 мільйонів доларів і не розповідав про це своїй родині. Чоловік приховав від рідних свій виграш, оскільки переконаний, що через великі гроші вони стануть ледачими.

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