У США Держдеп та ЦРУ «посперечалися» через готовність Путіна до переговорів

Держдеп США / © Associated Press

Внутрішня розвідувальна служба Держдепартаменту США — Бюро розвідки та досліджень (INR) — висловила скепсис щодо готовності російського диктатора Путіна до переговорів про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чинних та колишніх посадовців.

Оцінки INR виявилися менш оптимістичними, ніж позиція Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке раніше припускало ймовірність діалогу з Кремлем.

Розбіжності у висновках спецслужб були зафіксовані у щоденній доповіді для президента США (President’s Daily Brief) напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа з Путіним, що мала відбутися у серпні в Анкориджі, штат Аляска.

«Ми не бачили, щоб [Путін] мав стимул домовлятися про припинення війни», — заявив Джон Вільямс, колишній директор напряму «Росія — Євразія» у Бюро INR.

