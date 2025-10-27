ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

У США Держдеп та ЦРУ «посперечалися» через готовність Путіна до переговорів

Аналітики Центрального розвідувального управління вважають, що російський диктатор готовий до мирних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Держдеп США

Держдеп США / © Associated Press

Внутрішня розвідувальна служба Держдепартаменту США — Бюро розвідки та досліджень (INR) — висловила скепсис щодо готовності російського диктатора Путіна до переговорів про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чинних та колишніх посадовців.

Оцінки INR виявилися менш оптимістичними, ніж позиція Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке раніше припускало ймовірність діалогу з Кремлем.

Розбіжності у висновках спецслужб були зафіксовані у щоденній доповіді для президента США (President’s Daily Brief) напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа з Путіним, що мала відбутися у серпні в Анкориджі, штат Аляска.

«Ми не бачили, щоб [Путін] мав стимул домовлятися про припинення війни», — заявив Джон Вільямс, колишній директор напряму «Росія — Євразія» у Бюро INR.

Раніше повідомлялося, що санкції США проти двох російських нафтових компаній призвели до помітної зміни зовнішньополітичного тону Кремля.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що розмова з американським сенатором Марко Рубіо пройшла «справді добре», після чого США «не побачили потреби в особистій зустрічі».

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie