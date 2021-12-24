У США десятки автомобілів зіткнулися на зимовому шосе: відео

Дорогу вкрив шар льоду.

Масова аварія сталася в американському штаті Вісконсин: десятки автомобілів зіткнулися на зимовому шосе.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 грудня.

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Сталался ДТП на регіональній трасі, яка сполучає одразу кілька штатів. Причиною зіткнень називають негоду, бо дорогу вкрив шар криги.

В аварії один за одним потрапили чотири десятка автомобілів. Водії, на щастя, відбулися лише легкими травмами. Через ДТП рух на трасі довелося обмежити.

Новини світу: у штаті Вісконсин сталася масова троща

Як повідомлялося, в американському штаті Луїзіана на трасу під час руху автомобілів впав гелікоптер. Момент падіння літака зафіксували користувачі соцмереж. Стовп чорного диму бачили в усій окрузі. На жаль, пілот не вижив, більше в кабіні нікого не було. На землі ніхто не постраждав.

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