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У США тисячі людей вийшли на підтримку України з синьо-жовтими стягами: фото

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© ТСН.ua

Синьо-жовте море замайоріло у Чикаго. 

У американському Чикаго відбувся мітинг на підтримку України. Люди вийшли на вулиці міста з українськими прапорами та плакатами.

Висловити підтримку Україні зібралися представники діаспори та українці і в інших містах американського континенту.  

Загалом на вулиці вийшло близько двох тисяч осіб. 

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