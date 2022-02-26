У США тисячі людей вийшли на підтримку України з синьо-жовтими стягами: фото

У США тисячі людей вийшли на підтримку України з синьо-жовтими стягами: фото

Синьо-жовте море замайоріло у Чикаго.

У американському Чикаго відбувся мітинг на підтримку України. Люди вийшли на вулиці міста з українськими прапорами та плакатами.

Діаспора з прапорами (9 фото)

Висловити підтримку Україні зібралися представники діаспори та українці і в інших містах американського континенту.

Загалом на вулиці вийшло близько двох тисяч осіб.