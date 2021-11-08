У США дівчина врятувалася від педофіла завдяки жестові з TikTok: що вона показала

У США дівчина врятувалася від педофіла завдяки жестові з TikTok: що вона показала

Водій, який їхав поруч, зрозумів, що дівчина потребує допомоги.

У США 16-річній дівчині вдалося врятуватися від викрадення педофілом завдяки тому, що та показала водію сусідньої машини жест, який раніше побачила в TikTok.

Про це повідомляє Fox 8 News.

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Чоловік, який їхав поряд з автомобілем викрадача, звернув увагу на те, що пасажирка показує йому жестами міжнародний універсальний сигнал про допомогу у разі домашнього насильства або інших проблем. Вона повернула до нього долоню, стиснула великий палець і накрила його рештою пальців. Він зрозумів її жестикуляцію і тут же зателефонував до поліції.

У результаті правоохоронці зупинили автомобіль та затримали 61-річного чоловіка просто на автомагістралі. На задньому сидінні він віз викрадену неповнолітню дівчину.

Крім того, у його телефоні було знайдено її знімки сексуального характеру. Постраждала розповіла, що проїхала з викрадачем декілька штатів.

Нагадаємо, в американському штаті Флорида внаслідок ДТП загинув зірка TikTok Timbo the Redneck, справжнє ім'я якого Тімоті Холл. Зазначається, що 18-річний блогер дрифтував на своїй вантажівці, коли не впорався з кермуванням і вилетів через бокове скло, а автомобіль перекинувся і причавив його.

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