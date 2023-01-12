У США дівчинка знайшла зуб гігантської акули, яка вимерла 3,5 мільйона років тому

На пляжі в американському штаті Меріленд девʼятирічна Моллі Семпсон знайшла зуб акули мегалодона. Ця тварина вимерла приблизно 3,5 мільйона років тому.

Про це пише BBC.

Акула мегалодон, чия назва перекладається з давньогрецької як "великий зуб", мешкала в морях по всьому світу, поки не вимерла приблизно 3,5 мільйона років тому.

Ця тварина виростала завдовжки 20 метрів. Otodus megalodon був не лише найбільшою акулою у світі, але й однією з найбільших риб, які коли-небудь існували. За словами матері дівчинки, зуб, який знайшла Моллі, був завдовжки приблизно 13 сантиметрів.

Родина принесла зуб до Морського музею округу Калверт. Куратор музею назвав це "знахідкою, яка трапляється раз у житті".

Нагадаємо:

На одному із пляжів у штаті Орегон (США) вперше у цьому регіоні було виявлено червоно-помаранчеву рибу-опах, яку ще називають "місячною рибою". Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату.

яку ще називають "місячною рибою". Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату. Раніше американка Деббі Геддес спіймала рибу з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах.

з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах. Також у США на березі океану знайшли труп риби із зубами, які виглядають наче людські. Хоча вигляд риби може когось шокувати, але вона не є рідкісною. Archosargus probatocephalus не входить до списку загрозливих або вразливих Світового союзу охорони природи, і часто трапляється рибалкам. Хоч важко у це повірити з огляду на зовнішність риби, але вона відома своїм білим м'ясом і м'яким смаком.

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