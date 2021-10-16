У США дозволили застосування бустерної дози Johnson & Johnson: деталі

У США однокомпонентну вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу отримали близько 15 млн осіб.

У США комітет з вакцин Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів схвалив застосування додаткової дози вакцини компанії Johnson & Johnson's проти коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Члени комітету підтримали це рішення одноголосно.

Бустерну дозу вакцини рекомендували застосовувати для громадян з 18 років і при цьому не раніше, ніж два місяці після щеплення цією однокомпонентною вакциною. Тепер комітет вирішать, чи варто стверджувати цю рекомендацію.

Раніше американська компанія Johnson & Johnson's подала запит для ухвалення використання додаткової дози розробленої нею вакцини від коронавірусу COVID-19 на початку жовтня 2021 року.

При цьому в США однокомпонентну вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу отримали близько 15 млн осіб.

Раніше комітет схвалив введення бустерної дози вакцини Pfizer людям старше 65 років, а також особам з високим ризиком важких захворювань, що знаходяться в умовах підвищеного впливу вірусу.

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