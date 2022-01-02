У США два десятки людей застрягли в новорічну ніч на канатній дорозі й провели там пів доби

Інцидент стався через негоду - кабелі покрилися кригою.
Понад два десятки людей провели Новорічну ніч у кабінках канатної дороги в американському місті Альбукерке.
Про це 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На регіон наприкінці року налетіла негода. Кабелі, якими рухаються кабіни, вкрилися льодом.
Співробітники гірського парку, де й розташована канатна дорога, саме спускалися після зміни, аби поїхати святкувати з родинами - коли застрягли на пів дорозі. На щастя, у кабінах на такий випадок передбачено запаси теплих ковдр та їжі - тож люди не замерзли.
Утім, просидіти на висоті їм довелося понад пів доби - поки рятувальники на гелікоптерах організували операцію та визволили їх. Під час інциденту ніхто не постраждав.
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