У США два десятки людей застрягли в новорічну ніч на канатній дорозі й провели там пів доби

У США два десятки людей застрягли в новорічну ніч на канатній дорозі й провели там пів доби

Інцидент стався через негоду - кабелі покрилися кригою.

Понад два десятки людей провели Новорічну ніч у кабінках канатної дороги в американському місті Альбукерке.

Про це 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На регіон наприкінці року налетіла негода. Кабелі, якими рухаються кабіни, вкрилися льодом.

Співробітники гірського парку, де й розташована канатна дорога, саме спускалися після зміни, аби поїхати святкувати з родинами - коли застрягли на пів дорозі. На щастя, у кабінах на такий випадок передбачено запаси теплих ковдр та їжі - тож люди не замерзли.

Утім, просидіти на висоті їм довелося понад пів доби - поки рятувальники на гелікоптерах організували операцію та визволили їх. Під час інциденту ніхто не постраждав.

В Альбукерке більше 20 людей застрягли у кабінках канатної дороги | Новини світу

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