У США дворічний малюк, якого понад 150 разів вжалили оси, опинився в реанімації: з’явилося фото

Осине гніздо / © Pixabay

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У США маленька дитина, яку понад 150 разів вжалили оси, опинилась у реанімації.

Про це повідомляє видання New York Post.

В американському штаті Джорджія дворічний Бекхем Рід опинився на межі життя і смерті після того, як на нього напав рій розлючених ос.

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Як пише New York Post, батько Бекхема спробував допомогти синові, але сам зазнав нападу ос. Батьки терміново повезли хлопчика до лікарні. Там йому дали знеболювальне та антигістамінне, але незабаром відпустили додому. Наступного дня шкіра дитини почала жовтіти, тож сім’я звернулася до іншої клініки. Діагноз виявився тяжким — відмова серця, печінки та нирок.

«Через вік, вагу і кількість укусів його маленьке тіло просто не впоралося з токсинами», — написала тітка хлопчика Тіффані Хьюетт на сторінці збору коштів у GoFundMe.

Дворічний Бекхем Рід / © Bild

Зараз Бекхем перебуває у в реанімації, він підключений до апаратів ШВЛ, діалізу та крапельниць. Протиотрути немає, і, як пояснює Тіффані, лікарі можуть лише підтримувати його організм, поки він сам не виведе отруту.

Нагадаємо, біолог із Нової Зеландії Том Саундерс відкрив новий вид оси і назвав її, як одного з персонажів саги про Гаррі Поттера. Новий вид оси називається Люціусом Малфрою. За іронією, ця оса не має жала.

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