У США експерти схвалили використання препарату Merck для тяжкого перебігу коронавірусу

Представники Merck рекомендували вагітним і жінкам, які годують грудьми не приймати таблетки через потенційні ризики.

Консультативна група управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) рекомендувала схвалити використання препарату американської компанії Merck проти COVID-19 для тяжкого перебігу коронавірусу.

Про це пише The Hill.

FDA ще доведеться вирішити, чи слідувати рекомендації консультативної групи.

Минулого тижня FDA опублікувало свій огляд про блискавку, в якому було зроблено висновок про ефективність препарату, але були висловлені і побоювання щодо його впливу на вагітних.

Представники Merck рекомендували вагітним та жінкам, які годують грудьми не приймати таблетки через потенційні ризики, включаючи можливу токсичність та вроджені патології. Фармацевтична компанія запропонувала жінкам у дітородному віці використовувати контрацептиви під час приймання молнупіравіру.

Компанія не тестувала блискавку проти нового штаму COVID-19 "Омікрон", але очікує, що таблетка залишиться ефективною проти цього варіанту коронавірусу.

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Дослідження показало, що препарат знижує ризик госпіталізації пацієнтів із COVID-19 на 50%. При цьому оновлені дані виявили меншу ефективність препарату. Молнупіравір на 30% скорочує кількість госпіталізацій.

Препарат не застосовуватиметься як профілактичний засіб, його призначатимуть вже інфікованим дорослим людям.

Нагадаємо, десятки країн на всіх континентах закривають свої кордони для мандрівників із низки південноафриканських країн через загрозу зараження новим штамом коронавірусу. У ВООЗ йому дали назву "Омікрон". За даними вчених, новий штам родом із Південної Африки. Він справжній монстр у порівнянні з "Дельтою", тому що в рази потужніший і небезпечніший.

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