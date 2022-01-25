У США експоліцейських звинуватили у перевищенні повноважень та порушенні цивільних прав Флойда

У США експоліцейських звинуватили у перевищенні повноважень та порушенні цивільних прав Флойда

Ексофіцера поліції Дерека Шовіна було засуджено наприкінці червня 2021 року за резонансне вбивство афроамериканця.

У США прокурори над трьома колишніми поліцейськими Міннеаполісу звинуватили їх у перевищенні повноважень та порушенні громадянських прав Джорджа Флойда.

Про це повідомляє Associated Press.

Троє колишніх офіцерів Томас Лейн, Джей Кенг і Ту Тао, які брали участь у затриманні та вбивстві Джорджа Флойда, постали перед федеральним судом США.

Джей Кенг та Ту Тао звинувачуються в тому, що вони порушили права Флойда, не втрутившись у ситуацію з неправомірним використанням сили. Шовін, Кенг, Ту Тао та Томас Лейн також звинувачуються в тому, що не надали афроамериканцеві необхідну медичну допомогу.

Додамо, що порушення конституційних прав — це федеральний злочин, який потребує окремого судового процесу. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що 25 травня 2020 року афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі під час затримання, коли один із поліцейських застосував до нього задушливий прийом. Наступного дня тисячі людей вийшли на протести проти жорстокості поліцейських та расизму.

Зауважимо, що Дерек Шовін вже відбуває термін – 22 з половиною роки – за вбивство Флойда

Президент Джо Байден вирок Шовыну назвав прийнятним. Системний расизм він неодноразово визнавав однією з головних проблем сучасної Америки та на знак підтримки приймав родину Флойд у Білому домі.

Також читайте У США в новорічну ніч підстрелили чотирирічну племінницю Джорджа Флойда

Американські громадяни відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, 26 травня люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці на знак протесту проти жорстокості поліцейських та расизму. Згодом протести проти расизму охопили всю країну.

У травні суд присяжних у Міннеаполісі, штат Міннесота, визнав винним за всіма пунктами звинувачення екс-поліцейського Дерека Шовіна, якому інкримінувалося ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонували сім'ї Джорджа Флойда після того, як присяжні визнали Шовіна винним у вбивстві. Глава Білого дому у розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим та важливим.

Сам Дерек Шовін незабаром подав клопотання про новий судовий розгляд. Адвокат Шовіна Ерік Нельсон тоді наголошував на відмові суду в проханні змінити місце проведення слухання. Захисник також зазначав, що розголос справи посилив "потенціал для упередженого ставлення до розгляду".

Читайте також:

Новини світу: убивцю Джорджа Флойда засудили до 22,5 року ув`язнення