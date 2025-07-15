У США ексслужбовець ВПС "зливав" секретну інформацію про війну в Україні на сайті знайомств

Чоловік розповідав про війну в Україні на сайті знайомств / © pixabay.com

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Колишній військовий офіцер Військово-повітряних сил США Девід Слейтер визнав свою провину у змові з метою передачі секретної інформації про війну Росії проти України невідомій людині на іноземній онлайн-платформі знайомств.

Про це пише Associated Press.

64-річний Слейтер мав допуск до абсолютно секретних даних під час служби в Стратегічному командуванні ВПС США на базі в Оффатті, штат Небраска. У четвер він визнав свою провину за одним пунктом звинувачення перед федеральним суддею в Омасі. В обмін на це два інших пункти звинувачення були зняті.

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Поки що Слейтер перебуває на волі до винесення вироку, яке призначено на 8 жовтня. Прокурори та адвокати погодилися, що йому загрожує покарання від п’яти років і десяти місяців до семи років і трьох місяців ув’язнення. Максимальний термін за цим звинуваченням становить 10 років.

Суддя Браян Бюшер має остаточно вирішити, чи приймати угоду про визнання провини і визначити покарання.

У рукописній заяві на зміну показань Слейтер написав: «Я вступив у змову з метою навмисної передачі інформації, що стосується національної оборони, неуповноваженій особі».

За словами Джона Айзенберга, помічника генерального прокурора США з національної безпеки, Слейтер мав доступ до одних із найретельніше охоронюваних державних таємниць. Федеральний прокурор Небраски Леслі Вудс заявила, що Слейтер не виконав свій обов’язок із захисту такої інформації, добровільно передаючи дані про національну оборону невідомій особі в інтернеті, попри багаторічний військовий досвід.

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Девід Слейтер пішов у відставку у званні підполковника у 2020 році. Він працював у секретній частині бази з серпня 2021-го по квітень 2022 року. За даними суду, він відвідував брифінги щодо війни Росії проти України, які мали гриф «абсолютно секретно». Арештований він був у березні 2024 року.

В угоді про визнання провини Слейтер визнав, що через месенджер іноземного сайту знайомств передавав секретну інформацію неназваній спільниці, яка представлялася жінкою з України. Ці дані стосувалися військових цілей і російського військового потенціалу.

У документі також зазначається, що обвинувачений розумів, що ця інформація може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави.

За початковим звинуваченням, спільниця регулярно вимагала від Слейтера секретні відомості, часом надсилаючи романтичні повідомлення. Однак її особистість і платформа, на якій відбувалося спілкування, залишаються невідомими. Представник прокуратури в Омасі Емі Донато відмовилася коментувати ці деталі, а адвокат Слейтера Стюарт Дорнан поки не надав додаткових коментарів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба безпеки України затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств.