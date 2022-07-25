У США голодний ведмідь роздер туристку: моторошні подробиці трагедії

У штаті Монтана голодний ведмідь роздер 65-річну туристку, яка ночувала у наметі. Дикого звіра міг привабити запах їжі.

Інцидент трапився, коли група туристів перебувала в місті Овандо в Монтані. Локан не захотіла ночувати в готелі, де зупинилися її сестра та їхній спільний друг, і залишилася спати в наметі.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

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Хижак проник на територію кемпінгу, витяг Локан із намету і накинувся на неї. На шум із сусіднього намету вискочив чоловік і прогнав хижака за допомогою спрею. Туристи намагалися реанімувати постраждалу, але безуспішно. Вона померла.

У липні 2022 року Комітет із розгляду подій з ведмедями гризлі випустив звіт, в якому наводяться результати розслідування, проведеного після загибелі Локан. На думку фахівців, ведмідь напав на туристку через бажання їсти.

За годину до загибелі американки ведмідь приходив до табору, де Локан жила разом з парою з Техасу. Вони відлякали дикого звіра.

189-кілограмовий хижак зламав шию Локан і пошкодив їй хребет. Біля намету знайшли порожній балончик із спреєм, який відлякує ведмедів.

Ведмедя, який роздер Локан, підстрелили за кілька днів. Тест ДНК показав, що це був той самий ведмідь. Хижакові було від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, у місцевості Кінк-Рівер, штат Аляска, на жінку напали три ведмеді. Живою вона знайшлася тільки за добу.

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