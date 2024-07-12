У США готують для України нові високоточні далекобійні ракети: їхні характеристики вражають

Боєприпас повинен долати відстань 460 км та влучати у ціль із точністю до 10 метрів.

Військово-повітряні сили США замовили виробництво нового класу високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM з дальністю ураження 460 км. Високоточні та далекобійні ракети призначені для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Про це повідомляє видання Aviation Week.

Як йдеться у повідомлені, вперше запит на виробництво недорогих боєприпасів великої дальності (ERAM), які здатні подолати 250 морських миль (460 км) було опубліковано ще в січні 2024 року.

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10 липня у ВПС США уточнили, ERAM призначений для протидії російській агресії в Україні.

"Цей боєприпас має ключове значення для прискорення спроможності України ефективно задовольняти потреби на полі бою і забезпечує доступну масову зброю для масового виробництва", — йдеться у повідомленні.

У ВПС США оголосили вимоги до ракет:

бойова частина ~ 260 кг;

можливість осколково-фугасного та проникаючого ефектів;

швидкість понад 735 км/год;

навігаційна система, яка може застосовуватися в умовах середовища з радіоелектронними перешкодами;

кінцева точність влучання у межах 10 метрів;

можливість виробництва понад 1000 боєприпасів/рік через 24 місяці після укладання контракту.

Зацікавленість у виготовленні цієї зброї висловили 16 неназваних компаній.

У виданні зазначили, що розробка ERAM є однією з багатьох зусиль Пентагону щодо розробки нових недорогих боєприпасів повітряного базування.

Гарні новини з саміту НАТО! Допомога, навчання та підтримка України!

Нагадаємо, у Білому домі 3 липня оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, ракети для української ППО, HIMARS та артилерійські снаряди.

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