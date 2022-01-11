У США хірурги вперше пересадили людині серце свині: відео

Через три дні після експериментальної операції пацієнт має гарне самопочуття.

У США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнтові серце генетично модифікованої свині.

Про це із посиланням на хірургів з Медичного центру Університету штату Меріленд (UMMC) повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що через три дні після експериментальної операції, яка відбулася в минулу п'ятницю в лікарні Балтімора і тривала сім годин, 57-річний Девід Беннетт почувається добре.

"Це був вибір між смертю і трансплантацією. Я хочу жити. Я знаю, що це постріл у темряві, але це мій останній шанс", - сказав Беннетт за день до операції.

За словами медиків, трансплантація показала, що "серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людини без негайного відторгнення".

Водночас, наголошує головний лікар UNOS Девід Классен, це лише перший попередній крок у вивченні того, чи зможе ксенотрансплантація нарешті спрацювати. "Думаю, цю подію можна охарактеризувати як переломний момент", - підкреслив він.

University of Maryland School of Medicine

Зауважується, що хірурги з Меріленда використали серце свині, яка була генетично модифікована для видалення "цукрового" гена, який виробляє фермент травлення ізомальтазу.

"Якщо це спрацює, у пацієнтів, які страждають, буде нескінченний запас цих органів", - заявив науковий керівник університетської програми з пересадки від тварини до людини Мухаммад Мохіуддін.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), яке спостерігає за експериментами з ксенотрансплантації, надало екстрений дозвіл на операцію, передбачений у разі виняткових обставин, коли у пацієнта з небезпечним для життя станом немає інших варіантів.

"Він усвідомлює масштаби того, що було зроблено, і він дійсно усвідомлює важливість цього", - поділився син пацієнта Девід Беннетт-молодший.

Водночас попередні спроби ксенотрансплантації зазнавали невдачі, зокрема тому, що тіла пацієнтів швидко відторгали органи тварин. Втім, у 1984 році немовля Бебі Фей прожило 21 день із серцем бабуїна, після чого померло від ниркової інфекції.

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