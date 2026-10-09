У США готують безпрецедентну страту, яку транслюватимуть наживо: Пентагон пояснив шокувальне рішення

Страта / © pikabu.ru

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Міністерство оборони США планує транслювати наживо страту колишнього армійського психіатра Нідала Маліка Хасана, засудженого за стрілянину на військовій базі Форт-Гуд 2009 року.

Про це інформує NBC News.

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Міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв’ю телеканалу Real America’s Voice повідомив, що страту проведуть 3 грудня у Форт-Гуді. Її запланували на 13:00 — на той самий день і час, коли Хасан влаштував стрілянину.

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У четвер представники Пентагону уточнили, що виконання вироку транслюватимуть наживо. Додаткові подробиці щодо майбутнього показу відомство обіцяє оприлюднити згодом.

«Ми подбаємо про те, щоб люди могли подивитися на це, щоб це було публічно. Адже люди повинні розуміти, що… за такі речі настають серйозні наслідки», — заявив Гегсет.

У понеділок речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що президент США Дональд Трамп офіційно схвалив страту Хасана.

Коли журналісти запитали, чи висловлював засуджений останні побажання та чи звертався до адміністрації Трампа, міністр оборони відповів коротко: «Байдуже. Побачимося з ним 3 грудня».

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Водночас фахівці з військового права зазначають, що Хасан може спробувати оскаржити страту, подавши до цивільного суду клопотання про habeas corpus. Такий крок може суттєво відтермінувати виконання вироку.

2009 року майор медичної служби Нідал Малік Хасан відкрив вогонь із пістолета по військовослужбовцях, які стояли в чергах на вакцинацію та медичний огляд перед відправленням на службу за кордон.

Унаслідок стрілянини загинули 13 людей, ще 32 дістали поранення. Під час нападу Хасан вигукував арабською мовою фразу «Аллах акбар».

Під час затримання нападник дістав поранення, через яке залишився паралізованим нижче пояса. Згодом він заявив комісії військових психіатрів, що хоче бути вбитим, аби стати «мучеником за свою справу».

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Слідство встановило, що Хасан готував напад упродовж кількох тижнів. Він переглядав відеоінструкції з техніки швидкої заміни магазина та брав уроки перезаряджання зброї на стрільбищі поблизу Остіна. За свідченнями військових, висока швидкість перезаряджання зробила зупинку стрільця надзвичайно складною.

Слідчі виявили 146 гільз усередині будівлі та ще десятки на вулиці. Там Хасан стріляв у спини військовослужбовцям, які намагалися втекти до автостоянки.

Свої дії нападник пояснював прагненням не допустити відправлення американських військових до Афганістану, де вони мали «вбивати його братів-мусульман».

Під час судового процесу Хасан майже не намагався захищатися. Виступаючи власним адвокатом, він заявив присяжним, що докази вкажуть на нього як на стрільця, і назвав себе солдатом, який «перейшов на інший бік».

Раніше повідомлялося, що у США засудили до страти військового Нідала Хасана.

Ми раніше інформували, що у США не вдалось стратити Крісту Пайк, яку засудили за моторошне вбивство однокласниці.

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