У США готують несподіваний візит до Росії: в ЗМІ назвали головного учасника

Прапор Росії / © Reuters

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Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель, за інформацією американських джерел, планує восени відвідати Росію. Офіційного підтвердження поки немає, а самі плани можуть бути змінені.

Про це пише «POLITICO».

За даними американського чиновника та джерела, знайомого із ситуацією, Каш Патель може відвідати Росію 14–15 жовтня. Очікується, що до маршруту увійдуть Москва та Санкт-Петербург. За словами співрозмовника, приймаючою стороною може стати Федеральна служба безпеки Росії.

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Водночас обидва джерела наголосили, що йдеться про попередні плани, які можуть бути переглянуті.

Чи зустрінеться Патель із Путіним

Наразі невідомо, чи входитиме до програми візиту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним або іншими високопосадовцями Кремля. Також не розкривається порядок денний можливих переговорів.

Білий дім переадресував журналістські запити до ФБР, однак ані бюро, ані Міністерство юстиції США офіційних коментарів поки не надали.

Як зазначають американські ЗМІ, можливий візит директора ФБР є незвичним, адже відносини між Вашингтоном і Москвою залишаються напруженими через повномасштабну війну Росії проти України.

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Паралельно у Конгресі США тривають дискусії щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Що відомо про Каша Пателя

Каш Патель раніше працював в адміністрації Дональда Трампа та неодноразово опинявся в центрі політичних дискусій, пов’язаних із розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Останнім директором ФБР, який, за відкритими даними, відвідував Росію, був Роберт Мюллер. Його поїздка відбулася 2013 року.

Дональд Трамп — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Конгрес розширити законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, включивши до нього аналогічні обмеження щодо Ірану. Про це він написав у Truth Social, зазначивши, що цього хотів покійний сенатор Ліндсі Грем.

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Також, Трамп попередив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде «дуже суворо покарана». Він зазначив, що республіканці просувають жорстке законодавство з санкціями проти Москви, і знову запропонував додати до нього обмеження щодо Ірану.

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