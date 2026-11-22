США / © Associated Press

Реклама

Американські законодавці та європейські союзники шукають способи посилити позиції України на тлі тиску президента США Дональда Трампа, який прагне якнайшвидше завершити війну. Демократи в Конгресі готують багатомільярдний пакет допомоги Києву та розглядають можливість обмежити повноваження Білого дому щодо її блокування.

Про це стало відомо під час Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі, пише Politico.

Реклама

Після листопадових проміжних виборів, на яких демократи здобули контроль над Конгресом, прихильники України заявили про намір активніше впливати на рішення адміністрації Трампа.

Реклама

«У нас з'явилося набагато більше інструментів. Тепер їм від нас, демократів, потрібно значно більше, ніж протягом останніх двох років. Тому ми не дозволимо позбавити союзника підтримки», — заявив сенатор-демократ Тім Кейн, який очолив двопартійну делегацію Конгресу на форумі.

У Конгресі готують новий пакет допомоги Україні

За словами Кейна та сенатора Енді Кіма, на початку 2027 року законодавці планують представити багатомільярдний пакет військової та гуманітарної допомоги Україні.

Демократи розраховують заручитися підтримкою частини республіканців, щоб ухвалити документ навіть попри можливий спротив президента США.

«У нас цілком може бути більшість, достатня для подолання вето, з огляду на кількість людей, які підтримали пакет санкцій проти Росії в Сенаті та Палаті представників», — зазначив Кім.

Реклама

Водночас американські законодавці не планують просто повертатися до моделі допомоги часів Джо Байдена. Натомість вони обговорюють із Польщею, Німеччиною та іншими союзниками спільні оборонні проєкти, які фінансуватимуться як державним коштом, так і приватними інвестиціями.

Як демократи хочуть обмежити вплив Трампа

Окреме завдання — не допустити ситуації, коли Білий дім зможе призупинити або скасувати вже схвалену Конгресом допомогу Україні.

Сенатор Кім заявив, що демократи також прагнуть обмежити можливості Трампа скасовувати санкції проти Росії. Серед нових ініціатив — посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот, який Москва використовує для обходу нафтових обмежень.

Крім того, сенатор Кріс Кунс розглядає можливість розслідування обмежень швидкості роботи супутникових терміналів Starshield, які виробляє компанія SpaceX Ілона Маска, але експлуатує Пентагон.

Реклама

«Путін не користується популярністю в Америці. Здається, лише одна людина хоче з ним дружити», — заявив Кунс, критикуючи позицію Трампа.

Європа також шукає способи посилити Україну

Паралельно європейські союзники працюють над збільшенням постачання озброєння Києву.

Зокрема, Нідерланди ведуть переговори з Пентагоном про можливе передання Україні старіших винищувачів F-16 із Національної гвардії США для боротьби з російськими швидкісними реактивними безпілотниками.

Також європейські оборонні компанії розробляють власний перехоплювач балістичних ракет середньої дальності.

Попри заяви Трампа із закликами скоротити витрати на українську армію, європейські посадовці стверджують, що постачання американської зброї Україні наразі тривають без суттєвих перебоїв.

Союзники також сподіваються зберегти програму PURL, за якою європейські країни закуповують американське озброєння для України.

Німецький депутат Нільс Шмід наголосив, що Європа не хоче допустити, аби Україна була змушена погодитися на невигідну мирну угоду через нестачу військових ресурсів.

«Ми послідовно підтримували Україну і продовжуватимемо це робити, доки триває війна. Ми не хочемо, щоб Україну змусили укласти угоду через брак військових ресурсів», — заявив він.

Новий Конгрес США може посилити підтримку України

Нагадаємо, після проміжних виборів у США 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу, що відкриває нові можливості для збільшення військової та фінансової допомоги Україні.

Як зазначив президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків, новий склад Конгресу може активніше підтримувати Київ, однак позиція Дональда Трампа залишатиметься важливим чинником.

Президент США має право накласти вето на ухвалені закони, а для його подолання необхідні дві третини голосів у кожній палаті. Тому нові пакети допомоги Україні потребуватимуть підтримки не лише демократів, а й частини республіканців.

Раніше Володимир Зеленський висловлював сподівання, що новий Конгрес ухвалить великий пакет допомоги, який посилить оборонні можливості України та її позиції на переговорах із Росією.

Тим часом демократи готуються посилити контроль над адміністрацією Трампа та провести розслідування її діяльності. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року, що може суттєво обмежити політичні можливості американського президента.

Новини партнерів