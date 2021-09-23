У США камери в супермаркету вирахували любителя заглядати під спідниці жінкам

У США камери в супермаркету вирахували любителя заглядати під спідниці жінкам

Американець обвинувачується в таємному підгляданні.

Співробітники супермаркету в американському місті Голдсборо, штат Північна Кароліна, допомогли спіймати чоловіка, який заглянув під спідницю покупниці.

Про це повідомляє сайт телеканалу News 13.

Охоронці магазину помітили покупця, який намагався потайки робити фотографії, направивши камеру мобільного телефону під спідницю жінки. Дії зловмисника потрапили на відео з камери спостереження.

Коли наступного дня любитель заглядати під спідниці повернувся до цього ж магазину, охорона викликала поліцію. Співробітники правоохоронних органів затримали 46-річного Тайруса Джермена Като.

Американець обвинувачується в таємному підгляданні. Чоловіка відпустили під заставу в п'ять тисяч доларів. Він зобов'язаний з'явитися до суду в призначений день.

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