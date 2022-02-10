У США католицький священик упродовж 20 років неправильно хрестив дітей: тепер його помилку треба виправити

У США католицький священик упродовж 20 років неправильно хрестив дітей: тепер його помилку треба виправити

Кількість недійсних хрещень може сягати кількох тисяч.

Католицький священик Андрес Аранго з міста Фінікса у штаті Арізона попросив вибачення у парафіян та пішов у відставку з посади пастора, коли виявилося, що протягом двох десятиліть служіння він неправильно здійснював обряд хрещення. Усі охрещені ним діти, серед яких уже багато дорослих, тепер потребують повторного здійснення обряду.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Про прикру помилку пастві Фінікса повідомив єпископ Томас Олмстед у спеціальному посланні.

“Із щирим душпастирським занепокоєнням я повідомляю вірних, що хрещення, здійснені преподобним Андресом Аранго з єпархії Фінікса, не є дійсними”, – написав він.

Виявляється, під час здійснення обряду отець Андрес використовував фразу: “Хрестимо тебе в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа”. Відповідно до церковних канонів, використання множини в цьому випадку неприйнятне, оскільки хрещення здійснює не громада, а особисто Христос. Тому канонічною є фраза, яка починається словами: “Хрещу тебе”.

“Я не думаю, що отець Андрес мав намір завдати шкоди вірним чи позбавити їх благодаті хрещення та таїнств”, – зауважив єпископ, назвавши цей випадок прикробю помилкою, яку потрібно виправити.

Єпархія Фенікса опублікувала контактну форму для всіх, хто вважає, що він чи його дитина були неправильно охрещені. Прес-секретар єпархії Кеті Берк повідомила Newsweek, що не знає точної кількості недійсних хрещень, які здійснив Аранго, але може йтися про тисячі випадків.

“Якщо вас хрестили неправильними словами, це означає, що ваше хрещення недійсне і ви не хрещені”, – наголосив єпископ Томас Олмстед та пообіцяв зробити всі необхідні кроки, щоб “виправити ситуацію для всіх постраждалих”.

Нагадаємо, раніше італійська поліція затримала 40-річного священника Франческо Спаньєзі, якому пред’явили звинувачення в розкраданні коштів із церковної казни.

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