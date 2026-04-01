У США хочуть демонтувати мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької: причини здивують

У США хочуть демонтувати мурал на честь убитої української біженки Ірини Заруцької

У місті Провіденс (штат Род-Айленд) влада розпорядилася прибрати майже завершений мурал, присвячений пам’яті 23-річної українки Ірини Заруцької. Дівчина, яка втекла від війни в Україні, була жорстоко вбита рецидивістом у поїзді в Північній Кароліні.

Про це повідомляє ZeroHedge.

Позиція міської влади та демократів

Рішення про видалення меморіалу ухвалили після протесту мера міста Бретта Смайлі. Офіс мера підтвердив, що витвір мистецтва не відповідає цінностям громади.

«Вбивство особи, зображеної на цьому муралі, — це жахлива трагедія. Проте намір тих, хто фінансує подібні проєкти по всьому округу, викликає розбіжності та не відображає позицію Провіденса», — йдеться у заяві Смайлі.

Член Палати представників штату від Демократичної партії Девід Моралес підтримав демонтаж, назвавши зображення «національною правою пропагандою», що суперечить місцевим цінностям.

Реакція бізнесу та Ілона Маска

Мурал був розміщений на будівлі ЛГБТК-клубу «The Dark Lady». Власники закладу, які називають себе «прогресивними демократами», заявили про закриття об’єкта та перепросили за «хаос». Вони наголосили, що не підтримують Дональда Трампа чи політику, яка веде до розколу суспільства.

На ситуацію відреагував американський мільярдер Ілон Маск, який виступав спонсором створення деяких меморіалів Заруцькій. У соцмережі X він поставив зустрічне запитання депутату Моралесу щодо змісту його цінностей.

Критика «подвійних стандартів»

Це не перший випадок знищення пам’яті про вбиту українку. У лютому меморіали на її честь двічі спотворювали вандали в Чикаго. Активісти лівого спрямування називають такі мурали «пропагандою MAGA», оскільки вони привертають увагу до проблем злочинності та політики пом’якшення покарань для рецидивістів.

Користувачі соціальних мереж та консервативні коментатори вказують на вибірковість дій влади. Вони порівнюють ситуацію з численними пам’ятниками та муралами на честь Джорджа Флойда, зазначаючи, що пам’ять про невинну жертву системи намагаються приховати через політичну незручність.

Наразі триває дискусія щодо того, чи є вшанування пам’яті жертв злочинів політичним інструментом, чи актом правосуддя.

Вбивство українки у США Ірини Заруцької — що відомо

Нагадаємо, у серпні 2025-го у США жорстоко вбили 23-річну Ірину Заруцьку. Українку знайшли мертвою унаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

У п’ятницю, 5 вересня 2025 року, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно смертельне ножове поранення. Напад здійснив 34-річний безхатько Декарлос Браун.

Відомо, що 34-річний Браун, бездомний із довгим списком арештів — від збройного пограбування до нападів. Він був звільнений ще раніше у січні 2025 року лише за «письмовою обіцянкою» з’явитися на наступне слухання. За даними поліції, 22 серпня 2025 року цей чоловік убив Заруцьку у Шарлотті.

До того ж, сам Дональд Трамп під час виступу в Конгресі розповів історію українки Ірини Заруцької.

Також ми писали, що у США новий вид метеликів отримав назву на честь 23-річної української біженки Ірини Заруцької, щоб її ім’я гарантовано продовжило жити у цій «позачасовій» шані.

