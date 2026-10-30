У США хочуть "закрити рота" Європі через заяви про Росію: що дізналося Reuters

Пентагон / © Associated Press

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Протягом останніх тижнів у Пентагоні закликали представників кількох країн НАТО пом’якшити висловлювання щодо російської загрози. У США вважають, що окремі заяви лідерів і посадовців з Європи могли послабити безпеку європейського континенту.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох обізнаних із ситуацією людей.

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Які країни ЄС отримали заклики пом’якшити заяви про Росію

Співрозмовники видання повідомили, що серед держав, які отримали заклики обмежити публічні заяви, були Литва, Латвія та Естонія. Водночас наразі невідомо, чи отримували подібні звернення уряди інших європейських країн.

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У Пентагоні, коментуючи цю інформацію, заявили: «Приватні розмови між союзниками такими і є, тому ми не коментуватимемо ці звинувачення».

За словами одного з джерел, американські посадовці звернули увагу, зокрема, на заяви європейських лідерів про те, що Росія опинилася загнаною в кут і змушена вдаватися до дедалі відчайдушніших кроків через фактичне загальмування її вторгнення до України.

Серед представників США, які озвучували такі застереження, був очільник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі. Він також відіграє ключову роль у перегляді чисельності американського військового контингенту в Європі. Водночас Reuters не змогло встановити, які саме інші американські посадовці брали участь у відповідних розмовах.

Жоден із чотирьох співрозмовників видання — трьох європейських посадовців та одного представника США — не заявив, що рекомендації Вашингтона мали конфронтаційний характер.

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Пентагон закликав Європу «не провокувати» Росію

Американські сигнали стали відображенням ширшої дискусії всередині НАТО щодо того, якою має бути публічна риторика країн Альянсу стосовно загрози з боку дедалі агресивнішої Росії. Частина західних посадовців вважає, що надмірне акцентування уваги на російській загрозі може відповідати інтересам Кремля. На їхню думку, Москва прагне поширювати страх серед європейців і таким чином послаблювати підтримку України.

Водночас інші представники Заходу переконані, що уряди європейських держав мають відкрито говорити про небезпеку, аби пояснювати громадянам необхідність виділення ресурсів і готовність до певних жертв задля стримування Росії. Це особливо важливо на тлі ознак активізації російської прихованої кампанії диверсій у різних країнах континенту. РФ заперечує свою причетність до проведення такої кампанії.

Один знайомий із ситуацією співрозмовників видання розповів, що нещодавно Колбі під час розмови з представником однієї з країн Балтії закликав не «провокувати» Росію. Як приклад недоречної риторики представник Пентагону навів публічні висловлювання європейських політиків про те, що РФ «загнана в кут, як щур».

Водночас невідомо, яку саме заяву мав на увазі американський посадовець. Наприкінці вересня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав президента Росії Володимира Путіна «щуром у кутку», припустивши, що диктатор вдається до диверсій у Європі через дедалі глибше залучення Москви у війну проти України.

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Один з інших європейських посадовців, описуючи нещодавні приватні звернення Пентагону, процитував їх так: «Ми допомагаємо вам. Американці там. Просто не будьте гучними. Не створюйте шуму».

За словами людини, поінформованої про ще одну недавню зустріч, Пентагон також закликав естонську делегацію бути «стриманою» у своїх комунікаціях. Невідомо, чи стосувалися зауваження від американської сторони якоїсь конкретної заяви.

Міністерства оборони Литви, Латвії та Естонії не надали відповіді на запити Reuters щодо коментарів. У НАТО також відмовилися коментувати ситуацію.

У Європі здивовані закликами Пентагону, адже РФ готує кампанію диверсій

Один із європейських посадовців зазначив, що порада Пентагону, попри дружній тон, викликає подив. За його словами, розвідки країн Балтії протягом останніх місяців послідовно оцінювали як малоймовірний сценарій, за якого Росія вирішить перевірити готовність НАТО виконувати положення про взаємну оборону.

Водночас розвідувальні служби інших країн Альянсу публічно застерігали, що в найближчій перспективі Росія може суттєво активізувати кампанію диверсій у Європі.

Звернення Пентагону до представників країн НАТО пролунали на тлі складної ситуації у сфері європейської безпеки.

Західні розвідники зазначають, що останнім часом Москва активізувала кампанію атак проти держав Альянсу, намагаючись приховати свою причетність до них. Так, 28 жовтня німецькі прокурори повідомили про затримання двох громадян Білорусі, яких підозрюють у підготовці підпалу будівлі або об’єкта критичної інфраструктури поблизу Нюрнберга. Ще у вересні німецький уряд звинуватив Росію у спробі здійснити атаку безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле. Москва ці звинувачення відкинула.

Паралельно американські посадовці розглядають можливість укладення потенційних бізнес-угод із Росією в межах дипломатичних зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. Такі кроки неоднозначно сприймають європейські представники, значна частина яких виступає за збереження економічного тиску та ізоляції Кремля.

Водночас у Пентагоні проводять перегляд військової присутності США в Європі. За підсумками цього процесу американський військовий контингент на континенті може бути істотно скорочений.

Представники США наголошують, що європейські союзники по НАТО повинні активніше відповідати за власну оборону. Це особливо актуально на тлі того, що Вашингтон дедалі більше концентрує увагу на безпекових викликах на Близькому Сході, у Латинській Америці та Східній Азії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Росія за допомогою гібридних атак, диверсій та провокацій випробовує межі 5-ї статті НАТО, прагнучи з’ясувати межі дозволеного без початку прямого військового конфлікту, посіяти страх у Європі та відвернути увагу від України. Через ці загрози Литва та Польща посилюють співпрацю, зокрема у Сувальському коридорі.

До слова, висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що американські переговірники вже півтора року намагаються схилити Україну до капітуляції на умовах РФ, проте Київ тримається завдяки європейській підтримці. У зв’язку з цим ЄС розробив власний максималістський план мирних переговорів, щоб виставити Росії власні вимоги й гарантувати справедливий і тривалий мир.

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