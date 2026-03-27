У США закликали запровадити санкції проти Угорщини / © Associated Press

Американські сенатори підготували законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Угорщини. Мова йде про чиновників, які причетні до блокування допомоги Україні.

Про це пише видання FT.

Зокрема, демократка Джин Шахін та республіканець Том Тілліс пропонують запровадити санкції проти угорських чиновників, які перешкоджають підтримці України та поглиблюють енергетичну залежність Будапешта від Росії.

"Цей законопроєкт притягує до відповідальності високопоставлених угорських високопосадовців і водночас надає Угорщині чіткий шлях до відновлення відносин зі своїми союзниками шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв і припинення перешкоджання підтримці України", - сказав Тілліс.

Документ під назвою «Block Putin Act» зобов’яже адміністрацію Дональда Трампа запроваджувати фінансові обмеження й заборони на в’їзд для посадовців, причетних до закупівель російських нафти та газу, а також до спроб зірвати міжнародну допомогу Києву.

Водночас прізвища прем’єра Віктора Орбана в чернетці документа немає.

Наразі це лише ініціатива декількох сенаторів, а законопроєкт має отримати схвалення всього Сенату.

Блокування кредиту ЄС для України — останні новини

Нагадаємо, терпіння Європейського Союзу та ключових держав-членів щодо політичних маневрів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана добігає кінця. Блокування Угорщиною життєво важливого кредитного пакету для України на суму 90 мільярдів євро може обернутися для Будапешта не лише політичною ізоляцією, а й катастрофічними фінансовими втратами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито звинуватив Віктора Орбана у серйозній нелояльності після того, як угорський прем’єр наклав вето на ключову підтримку для України під час останнього саміту ЄС. Мерц наголосив, що руйнування дієздатності та авторитету Європейського Союзу не залишиться без відповіді.

Попри відвертий шантаж з боку Будапешта і Братислави, у Брюсселі налаштовані рішуче. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже неодноразово запевняла, що Євросоюз знайде юридичні механізми, аби виконати свої зобов’язання та надати Україні кредит на 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2028 роки.

За її словами, єдина умова, прописана ще в грудні 2025 року (про те, що Угорщина, Словаччина та Чехія не братимуть прямої участі в цій позиці), була виконана, тому подальше блокування є безпідставним.