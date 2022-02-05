У США кількість COVID-смертей сягнула 900 тисяч: яка ситуація в країні

У США кількість COVID-смертей сягнула 900 тисяч: яка ситуація в країні

Експерти вважають, що до квітня кількість жертв коронавірусу в США може сягнути мільйона.

У США в п'ятницю, 4 лютого, кількість пов'язаних із COVID-19 летальних випадків досягла позначки в 900 тисяч. Це сталося менш ніж за два місяці після того, як показник смертей перевищив 800 тисяч.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Це астрономічно велике число. Якби ви сказали більшості американців два роки тому, коли ця пандемія лише починалася, що 900 тисяч американців помруть впродовж наступних кількох років, я думаю, більшість людей не повірила б у це", - зазначив декан Школи громадського здоров'я Браунського університету Ашиш К. Джа.

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Він поскаржився, що більшість смертей сталася вже після того, як в країні розпочали вакцинацію. "Ми не змогли допомогти людям пройти вакцинацію, боротися з дезінформацією, не політизувати її, - продовжив Джа. - Це ті місця, де ми зазнали невдачі як Америка".

За його словами, до квітня кількість жертв коронавірусної інфекції в країні може сягнути мільйона.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, всього 64% ​​населення або близько 212 мільйонів американців повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Як пише видання, добовий приріст нових випадків зараження від січня скоротився майже на пів мільйона. Окрім того, кількість американців, які перебувають у лікарні через COVID-19, знизилася на 15% із середини січня до приблизно 124 тисяч людей.

Смертність залишається високою і становить у середньому понад 2,4 тисячі осіб на день, що є максимальним показником від минулої зими. Також експерти вважають, що деякі смерті від коронавірусу були помилково приписані до інших захворювань.

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Вказується, що останні 100 тисяч смертей пов'язані зі штамами "Дельта" і "Омікрон". Останній почав швидко поширюватися в грудні і менш ніж за місяць став домінатним в США.

За словами професора Блумбергської школи громадського здоров'я Джона Гопкінса Джошуа М. Шарфштейна, хоча "Омікрон" рідше спричиняє тяжкі захворювання, ніж "Дельта", величезна кількість людей, які заразилися ним, сприяла збільшенню смертей.

"Ми сперечаємося між собою про інструменти, які справді рятують життя. Просто величезна кількість політики та дезінформації навколо вакцин, які напрочуд ефективні та безпечні, приголомшує", - додав він.

Зауважимо, що COVID-19 став третьою основною причиною смерті в Америці після хвороб серця та раку.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.