У США кількість жертв буревію "Іда" перевищила сім десятків

У США кількість жертв буревію "Іда" перевищила сім десятків

Тим часом метеорологи попереджають про нову негоду.

У США у вівторок, 7 вересня, кількість жертв потужного буревію "Іда", який вдарив по восьми штатах, зросла до 71.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що в Луїзіані у вівторок підтвердили ще дві смерті, пов'язані зі стихією.

Зокрема, в окрузі Сент-Таммані 68-річний чоловік розбився, впавши з даху під час ремонту пошкоджень, нанесених "Ідою", а 71-річний хворий помер через брак кисню під час відключення електроенергії.

Тим часом щонайменше 52 людини загинули на північному сході США. У штаті Нью-Йорк, зокрема, виявили тіло жінки, яка зникла безвісти під час повені минулого тижня.

А на півдні 60% з 948 тисяч споживачів комунальних послуг Entergy, які залишилися без світла, відновили електропостачання.

Зауважимо, що лише в Луїзіані і Міссісіпі "Іда" пошкодила або зруйнувала 30 679 опор, 36 469 прольотів проводів і 5 959 трансформаторів. В окрузі Лафурш 14 тисяч людей залишилися без даху над головою, оскільки ураган зруйнував 75% будівель.

Водночас Національна метеорологічна служба США попереджає про нові опади в Луїзіані, які призведуть до ще більших затоплень.

Як повідомлялося, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, "Іда" призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

Нагадаємо:

Минулого тижня американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".

і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда". На сьогодні "Іда" - один з найсильніших буревіїв в історії Сполучених Штатів, річка Місісіппі під її натиском навіть ненадовго змінила напрямок руху. Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан.

Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан. А кліматологи тим часом застерігають, що рекордну зливу цілком можливо вже скоро поб’є інша, ще рекордніша.

58 людей загинули у США через буревій "Іда", який прокотився північним сходом країни

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