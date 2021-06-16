У США кількість жертв коронавірусу перевалила за 600 тисяч: яка ситуація в країні

Тим часом Каліфорнія і Нью-Йорк скасували більшість COVID-обмежень.

У США у вівторок, 15 червня, кількість пов'язаних з COVID-19 летальних випадків перевищила позначку в 600 тисяч. Приблизно стільки ж американців у 2019 році померли від раку.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що цього ж дня американські штати Каліфорнія і Нью-Йорк скасували більшість обмежень, введених у минулому році для стримування пандемії коронавірусу.

Від початку вакцинації добовий показник смертності від COVID-19 у США впав в середньому до 340 випадків проти понад 3,4 тис. в середині січня. Денний приріст хворих також зменшився до 14 тисяч випадків проти чверті мільйона взимку.

Водночас вважається, що справжня кількість померлих від ускладнень коронавірусної інфекції в США і в усьому світі значно вища, і чимало випадків не беруться до уваги або, ймовірно, приховуються в деяких країнах.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що хоча в США різко скорочується кількість нових заражень і смертей, "зараз не час послаблювати пильність", оскільки показник смертності все ще досить високий.

В рейтингу найбільш вражених пандемією COVID-19 країн США, згідно з даними Університету Джона Гопкінса, перебувають на першому місці із 33 481 701 хворим і 600 172 померлими.

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Як повідомлялося, американський штат Вермонт першим у США вакцинував від COVID-19 понад 80% населення, у зв'язку із чим губернатор Філ Скотт скасував всі обмеження, пов'язані з пандемією.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, зможуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Як повідомлялося, у США показники захворюваності на COVID-19 впали до рівня, який востаннє спостерігали понад 11 місяців тому.

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