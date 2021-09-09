У США кількість жертв потужного урагану "Іда" зросла до 82

У США кількість жертв потужного урагану "Іда" зросла до 82

Стихія вдарила по чотирьох штатах.

У США кількість жертв потужного урагану "Іда", який вперше вдарив по Луїзіані понад тиждень тому, зросла до 82.

Про це у середу, 8 вересня, повідомляє CBS News.

Зазначається, що у Міністерстві охорони здоров'я Луїзіани проінформували про 11 нових летальних випадків, пов'язаних зі стихією.

Зокрема, двоє людей померли від отруєння чадним газом, а інші - від "надмірно високої температури під час відключення електроенергії". Загалом в Луїзіані ураган "Іда" забрав життя 26 людей, семеро з яких мешкали в будинку для людей похилого віку.

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Як повідомлялося, щонайменше 52 людини загинули на північному сході США, ще четверо - на південному сході країни.

Стихія вдарила по чотирьох штатах. Лише в Луїзіані і Міссісіпі "Іда" пошкодила або зруйнувала 30 679 опор, 36 469 прольотів проводів і 5 959 трансформаторів. В окрузі Лафурш 14 тисяч людей залишилися без даху над головою, оскільки ураган зруйнував 75% будівель.

Водночас Національна метеорологічна служба США попереджає про нові опади в Луїзіані, які призведуть до ще більших затоплень.

Як повідомлялося, кількість денних опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94-річний рекорд у 10 см і становила 18 см. Крім того, "Іда" призвела до значного підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.

Нагадаємо:

Минулого тижня американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".

і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда". На сьогодні "Іда" - один з найсильніших буревіїв в історії Сполучених Штатів, річка Місісіппі під її натиском навіть ненадовго змінила напрямок руху. Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан.

Одразу в кількох штатах досі діє оголошений через неї надзвичайний стан. А кліматологи тим часом застерігають, що рекордну зливу цілком можливо вже скоро поб’є інша, ще сильніша.

58 людей загинули у США через буревій "Іда", який прокотився північним сходом країни

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