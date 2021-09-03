У США кількість жертв злив і повеней, викликаних ураганом "Іда", збільшилася до 45 осіб — ЗМІ

У США кількість жертв злив і повеней, викликаних ураганом "Іда", збільшилася до 45 осіб — ЗМІ

Раніше повідомлялося про 41 загиблого.

Кількість жертв злив і повеней, викликаних ураганом "Іда" на північному сході США, збільшилася до 45 осіб.

Про це інформує телеканал CNN з посиланням на місцеву владу.

Раніше повідомлялося про 45 загиблих.

Последствия урагана "Ида" в США (7 фото)

Тривалі зливи атакували східне узбережжя США, негода охопила столичний регіон, штат Пенсільванія, Нью-Джерсі і Нью-Йорк.

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Місцеві телеканали транслюють кадри затоплених вулиць, що вийшли з берегів річок, затоплених будинків. Місцева влада веде евакуацію.

Нагадаємо:

Ураган "Іда" приніс в США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізовано. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста — оголошено надзвичайний стан через повінь.

приніс в США небувалі зливи і повені. Мер крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста — У Нью-Джерсі не ходять потяги, тому що шляхи розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців надійним засобом пересування, навіть коли вода вже заливає через дверцята. Про те, що "Іда" рухається на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

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