У США клініка не буде пересаджувати органи невакцинованим від COVID-19 пацієнтам

У США клініка не буде пересаджувати органи невакцинованим від COVID-19 пацієнтам

Пацієнтка шукає іншу лікарню.

Центр пересадки органів UCHealth у Колорадо не робитиме операцію жінці, незважаючи на те, що її нирки працюють тільки на 12%. Згідно з вимогами мережі клінік UCHealth, донори та одержувачі органів повинні бути вакциновані від коронавірусу "в переважній більшості випадків".

Про це повідомляє Vice News.

За словами співробітника пресслужби UCHealth Дана Вівера, смертність людей, яким роблять пересадку органів, значно вища порівняно з населенням у цілому.

"За результатами дослідження, приблизно 1 з 4 пацієнтів з пересадженими органами, який заразився коронавірусом, вмирає. Ризик вкрай високий", —сказав він.

Представники UCHealth уже почали повідомляти пацієнтам про те, що їм не будуть робити пересадку без вакцинації.

Тім Гейтнер, представник штату Колорадо в Конгресі, розмістив лист у Facebook, який ця клініка відправила одній з пацієнток. Конгресмен уточнив, що нирки жінки функціонують на 12%, вона знайшла донора для пересадки, проте керівництво UCHealth повідомило, що операції не буде, поки вона не вакцинується. За словами Гейтнера, тест жінки на антитіла виявився позитивним, тобто в неї є антитіла до коронавірусної інфекції.

Наразі пацієнтка шукає іншу клініку, яка не вимагає від пацієнтів вакцинуватися.

Раніше стало відомо, що в Індії система охорони здоров’я країни не справляється з шаленим потоком хворих на COVID-19.

Лише в Делі, за офіційними даними, не вистачає понад 5 тисяч місць в реанімаціях. Люди у відчаї годинами чекають на допомогу під стінами, стихійні палати облаштовують просто в транспорті, в якому привозять хворих.

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