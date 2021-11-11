У США коаліція з 10 штатів судиться проти вимоги щодо COVID-вакцинації усіх медпрацівників

У США коаліція з 10 штатів судиться проти вимоги щодо COVID-вакцинації усіх медпрацівників

Позивачі стверджують, що обов'язкова COVID-вакцинація загрожує робочим місцям мільйонів медичних працівників.

У США в середу, 10 листопада, коаліція з десяти штатів подала до суду на адміністрацію американського президента Джо Байдена через рішення щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 усіх медпрацівників.

Про це повідомляє The Associated Press.

У поданому до федерального суду штату Міссурі позові стверджується, що вимога щодо щеплення загрожує робочим місцям мільйонів медичних працівників і може "погіршити тривожну нестачу" співробітників галузі охорони здоров'я, особливо в сільських районах, де деякі лікарі не наважуються отримати вакцину.

Окрім того, наголошують позивачі, вимога щодо вакцинації є "безпрецедентною та необґрунтовано широкою, зачіпаючи навіть волонтерів та персонал, який зазвичай не працює з пацієнтами".

"Цей мандат є кричущою спробою федералізації питань охорони здоров'я, пов'язаних з вакцинацією, які відносяться до компетенції поліції штату", - вказується в позові, поданому генеральним прокурором Міссурі Еріком Шміттом, республіканцем, який балотується до Сенату США.

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До позову приєдналися генеральні прокурори Аляски, Арканзасу, Айови, Канзасу, Небраски, Нью-Гемпшира, Північної Дакоти, Південної Дакоти та Вайомінгу. Усі вони республіканці, за винятком генерального прокурора-демократа Тома Міллера з Айови, штат якого очолює губернатор-республіканець Кім Рейнольдс.

Сторона обвинувачення вважає, що через вимогу федерального уряду багато медичних працівників, швидше за все, будуть звільнені, підуть на пенсію або звільняться замість того, щоб пройти вакцинацію від COVID-19, а це "ставить під загрозу медичні інтереси сільських жителів США".

Нагадаємо, що нещодавно апеляційний суд п'ятого округу США призупинив вимогу адміністрації Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників.

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