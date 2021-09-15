У США колишні поліцейські не визнали провину в смерті Флойда: подробиці

У США колишні поліцейські не визнали провину в смерті Флойда: подробиці

Суддя запитав фігурантів справи, чи визнають вони провину, на що отримав негативні відповіді.

Четверо експоліцейських міста Міннеаполіс, що в американському штаті Міннесота, відмовилися на засіданні суду визнати свою провину в порушенні конституційних прав темношкірого Джорджа Флойда.

Про це пише Star Tribune.

CNBC

Колишнім поліцейським пред'явили звинувачення в травні. Дереку Шовіну, раніше визнаному судом винним у вбивстві Флойда, інкримінується позбавлення його права на свободу, в тому числі від необґрунтованого утримання і застосування сили співробітником поліції. Інші колишні поліцейські — Джей-Александер Кьюн і Ту Тао звинувачуються в тому, що вони порушили права Флойда, що не втрутившись у ситуацію з неправомірним використанням сили. Шовін, Кьюн, Ту Тао і Томас Лейн також звинувачуються в тому, що не зробили афроамериканцю необхідну медичну допомогу.

Зауважимо, що Шовін вже відбуває термін — 22 з половиною роки — за вбивство Флойда, пізніше відбудеться окремий процес над Кьюні, Ту Тао і Лейном. Їм інкримінується злочинна недбалість, пособництво в ненавмисному вбивстві і підбурювання до нього. Вони постануть перед судом штату пізніше.

Додамо, що порушення конституційних прав — це федеральний злочин, яке вимагає окремого судового процесу. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Президент Джо Байден вирок Шовін назвав прийнятним. Системний расизм він неодноразово визнавав однією з головних проблем сучасної Америки і в знак підтримки приймав сім'ю Флойд в Білому домі.

25 травня 2020 року Шовін застосував при затриманні Флойда задушливий прийом, після чого афроамериканець помер. 26 травня Шовін і ще трьох поліцейських, які брали участь в арешті чоловіка, звільнили.

Американські громадяни відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, 26 травня люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і расизму. Згодом протести проти расизму охопили всю країну.

У травні суд присяжних в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнав винним за всіма пунктами звинувачення експоліцейського Дерека Шовін, якому інкримінувалося ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс подзвонили родині Джорджа Флойда після того, як присяжні визнали Шовін винним у вбивстві. Глава Білого дому в розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим і важливим.

Сам Дерек Шовін незабаром подав клопотання про новий судовий розгляд. Адвокат Шовіна Ерік Нельсон тоді відзначав відмова суду в проханні змінити місце проведення слухання. Захисник також відзначав, що розголос справи посилив "потенціал для упередженого ставлення до розгляду".

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